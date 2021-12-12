طيران العربية مصر يدشن رحلاته من القاهرة إلى السودان





يشهد الثاني من يناير القادم وصول أولى رحلات شركة العربية للطيران مصر التي تسير رحلتين أسبوعياً بين الخرطوم والقاهرة.

وكانت الشركة قد أكملت التصاديق اللازمة لتشغيل طيران العربية مصر لتبدأ رحلاتها القاهرة / الخرطوم / القاهرة اعتباراً من اليوم الثاني من شهر يناير 2022 بواقع رحلتين اسبوعياً (الجمعة ،، الأحد ) مما سيزيد المنافسة في هذا الخط لينعكس ايجاباً عليّ المسافر ويمنحه خيارات اكثر بافضل الأسعار _وذلك بحسب خبراء_.

تجدر الاشارة أن شركتين مصريتين تحت الإجراء بسلطة الطيران المدني السوداني وذلك للحصول على تصديق التشغيل بين الخرطوم والقاهرة وهما النيل والعالمية.

ويشير قيادي بسلطة الطيران المدني بالسودان إلى أن كل هذا ومع الجهود التي بذلت بإعادة تشغيل الخطوط الكينية لرحلاتها بين الخرطوم ونيروبي عبر جوبا يحقق رؤية توسيع شبكة الطيران للوصول للربط بين المحطات المختلفة في ظل وجود منافسة تنعكس لصالح المسافر السوداني.

ويلفت إلى أن كل هذه الجهود حتماً ستؤدي الي انفتاح سوق الطيران بالبلاد والذي سيفتح فرصاً كبيرة لاستيعاب عمالة جديدة، وزيادة دخل المطارات التي تمني ان يتم تطويرها بأعجل ما يمكن بما يواكب تدفق هذه الحركة الجوية المتوقعة وان يكون مطار الخرطوم أكبر مطار تجميعي (Hub) بالقارة السمراء و التي يعتبر السودان هو قلبها.

ونوه إلى أن تطوير المطارات سيساعد الشركات الوطنية في تجميع المسافرين به للانطلاق الي وجهات وعواصم جديدة حول العالم ويشجع عليّ توسيع شبكاتها، ويعتقد أن تحديث مطار الخرطوم بات من الأولويات التي يجب ان تضع الدولة أهمية قصوي لها .

واردف: كما لا يفوتنا ان نثني عليّ جهود المسؤلين و الجنود المجهولين بسلطة الطيران المدني الذين يعملون في صمت ونري انتائج مجهوداتهم تثمر .

وأضاف:كما نتمني ان نري قريباً جداً الخطوط الجوية السودانية تنهض من جديد ونري الطائر الذي طالما احبه كل السودانين يستعيد مجده ويرفرف في السماوات المفتوحة مره اخري ونناشد الدولة ان توليه الاهتمام جنباً الي جنب ومطار الخرطوم .

والجدير بالذكر أن العربية للطيران مصر هي شركة طيران مصرية خاصة، تعمل بنظام الطيران منخفض التكلفة، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة العربية للطيران، تم إنشاؤها في 9 سبتمبر 2009 وذلك عندما أعلنت العربية للطيران عن إطلاقها لمركز عملياتها الثالث في مصر، وعن نيتها إنشاء شركة طيران اقتصادي جديدة تابعة للعربية للطيران تسمى “العربية للطيران مصر”،وقد تم إطلاقها عن طريق شراكة بين مجموعة العربية للطيران ومجموعة ترافكو للسياحة والفنادق، وتمتلك العربية للطيران نسبة 40% من رأس مال الشركة،، وتتخذ الشركة من مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية مركزاً رئيسياً لعملياتها.

الخرطوم:طيران بلدنا