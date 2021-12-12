لجان مقاومة الكلاكلات تطرح ميثاقها واكدت انه قابل للتعديل لتتوافق حوله لجان مقاومة الخرطوم





أعلنت لجان مقاومة الكلاكلات والخرطوم جنوب تواثق لجانها القاعدية على ميثاق ، واكدت انه قابل للتعديل لتتوافق حوله لجان مقاومة الخرطوم وقالت لجان مقاومة الكلاكلة في كلمة القاها أمس ممثلها في ميدان اعتصام اليوم الواحد بابوادم مربع 8 علمنا ان الوحدة هي الخيار والتي لن تكون ابدا حول الاشخاص أو الافكار أو المعتقدات و الايدلوجيات الضيقه بل تكون حول ما نتفق ونتواثق عليه داخل إجتماعتنا فوحدنا ميثاق يضم افكارنا كلها واراء الجميع في لجاننا القاعدية ، واردفت وهي نقاط وافكار لا نفرض كمالها وتمامها بل نعرضها لمزيد من الاضافات والنقاشات والتعديلات مع رفاقنا و إخواننا في لجان المقاومة على مستوى الخرطوم ودعتهم للتوحد ونبذ اي إنشقاق وخلاف وذكرت الطريق طويل في معركتنا ولن نستلقي اثنائها ابدا ، وارسلت رسائل في بريد ثوار الكلاكلات وحثتهم على البناء القاعدي بالكيفية المناسبة التي يرونها لا كما تريدها النخب السياسية.

وحذرت الأحزاب السياسية من الاستقطاب وممارسة افعال ناديها القديم . ودعتها لفتح صفحة جديدة لبناء الوطن وحذرت الاحزاب في حال عدم حدوث ذلك بأنها سوف تقذف من قطار الثورة الى مزبلة التاريخ وخيرت لجان مقاومة الكلاكلات المجتمع الدولي بين دعمها او ان تسير بدونه في طريقها الجديد.

صحيفة الجريدة