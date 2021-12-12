أصحاب مخابز مدعومة: نعاني الإفلاس وهروب العمالة





تشهد مخابز ولاية الخرطوم أزمة حادة في الخبز المدعوم بسبب ضعف حصة الدقيق وارتفاع تكاليف الإنتاج .

وكشف بعض أصحاب المخابز عن بلوغهم مرحلة الافلاس، شاكين من هروب العمالة للعمل بالمخابز التجارية .

وقال صاحب مجموعة مخابز ببحري عبدالهادي دارقيل لـ(السوداني) ان أصحاب المخابز المدعومة وصلوا الى حد الافلاس بسبب ارتفاع تكاليف صناعة الخبز وضعف الحصة الاسبوعية (30) جوالا فقط من ثلاثة مطاحن، اشار الى انهم يعانون من هروب العمال بسبب ضعف العمل وضعف الاجرة خاصة عند توقف المخبز لاكثر من يومين بسبب نقص حصة الدقيق الاسبوعية.

واكد صاحب مخابز بشرق النيل آدم الدومة ضعف حصة الدقيق المدعوم، واصفا حصته الاسبوعية بالضعيفة ويصنع منها الخبز لثلاثة ايام فقط، وقال ان سعر الدقيق التجاري بالسوق عالي السعر ولايغطي مع عمل المخبز.

وطالب الدومة بمراجعة كافة تكاليف المخابزعلى حسب كل منطقة ومراجعة تعرفة اسعارالخبز المدعوم.

وقال ان حصته من الدقيق (-35 -30) جوالا في الاسبوع، مشيرا الى انه يتوقف عن العمل بصورة أسبوعية بعد انتهاء حصة الدقيق، مؤكدا توقف مخابزه عن الإنتاج لضعف حصة التوزيع .

الخرطوم: عبير جعفر

صحيفة السوداني