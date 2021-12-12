الخرطوم للأوراق المالية يغلق مستقراً عند 20362.98 نقطة





اغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم الأحد مستقرا عند 20362.98 نقطة.

ومقارنة بتداول اليوم مع يوم الخميس الماضي فقد إنخفض حجم التداول من 76,034,315 إلي 33,068,654 جنيه . وإنخفض عدد الأوراق المالية المتداولة من 28,818,602 ورقة مالية إلي 93,864 ورقة مالية

،كذلك إنخفض عدد الصفقات المنفذة من 129 صفقة الى 78 صفقة.

وشهدت حركة الاسعار في قطاع الاستثمار والتنمية استقرار سعر سهم الشركة الوطنية لنظم التعليم المتقدم عند 58.8 جنيه، وفي قطاع الشهادات الإستثمارية إستقرار سعر 6 إصدارات من جملة 6 من إصدارات شهامة المتداولة لهذا اليوم .

سونا