شاهد: حازم حلمي يعود ويشعل مواقع التواصل من جديد عقب ظهوره مع “أمل منير” باسطنبول





عاد المذيع بقناة سودانية 24 “حازم حلمي” ليشعل مواقع التواصل من جديد عقب ظهوره مع النجمة “أمل منير” باسطنبول.

ولاقت صور حلمي مع منير، آلاف التعليقات على صفحته بفيسبوك، بعد أن أثارت رحلته مع لوشي في وقت سابق جدلاً كثيفا على السوشيال ميديا.

وظهر “حلمي” في مقطع فيديو قصير، بصالة كبار الشخصيات بمطار الخرطوم الدولي، كشف فيه عن وجهته إلى تركيا، بصحبة النجمة أمل منير و عبدالله عمدة، موضحاً بانهم في رحلة لانجاز “شغل جميل” لم يفصح عنه.

الخرطوم: (كوش نيوز)