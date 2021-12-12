قرار بإعفاء أُمناء حكومات الولايات وتكليف خلفا لهم





أصدرت وزيرة الحكم الاتحادي الأستاذة بثينة إبراهيم دينار وفي إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بمراجعة القرارات الصادرة خلال الفترة الماضية، قراراً يقضي بإعفاء جميع أمناء عموم حكومات الولايات، عملاً بأحكام المادة (2/11) من تنظيم قانون الحكم اللامركزي لعام 2020م، وتعيين السادة الآتية أسماؤهم أمناء الحكومات كل قرين الولاية التي أمامه وهم:

الطيب محمد الشيخ ـ الخرطوم.

عبد الهادي عبد الله محمد عدلان ـ الجزيرة.

الحاج بلة أحمد سومي ـ نهر النيل.

عوض محمد أحمد قدورة ـ الشمالية.

مجدي إبراهيم ـ البحر الأحمر.

خوجلي حمد عبد الله ـ كسلا.

محمد عبد الرحمن محجوب ـ القضارف.

العالم إبراهيم النور ـ سنـــار.

الشاذلي إبراهيم خالد إبراهــيم ـ النيل الأبيـض.

فضل الله محمد علي التوم ـ شمال كردفان.

موسى جبر محمود ـ جنوب كردفـــان.

خالد محمد أحمد جيلي ـ غرب كردفان.

حافظ بخيت ـ شمال دارفور.

بشير مرسال حسب الله ـ جنوب دارفور.

محمد آدم عبد الرحمن ـ شرق دارفور.

سعــد آدم بابكــر ـ وسط دارفور.

خميس علي عبد الله ـ غرب دارفور.

ميرغني مكي ميرغني إسماعيل ـ النيل الأزرق.

يسري هذا القرار من تاريخه، وعلى السادة أُمناء حكومات الولايات والجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ.

سونا