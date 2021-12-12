بالفيديو: ندى القلعة ومحمد بشير الدولي يشعلان منصات التواصل ..شاهد مافعلاه سويا عقب لقائهما وأثار ضجة





تداول ناشطون بمنصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله الفنانة ندى القلعة أثناء لقائها بالمطرب الشاب محمد بشير الدولي الشهير “بالجدي” .

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد التقت القلعة بمحمد بشير الدولي، عقب انتهائها من الحفل الذي كانت تحييه باحدي الصالات، و تبادلا التحايا “بالأحضان” وسط حضور أفراد من الحرس الشخصي.

رواد مواقع التواصل توقفوا في الفيديو، متسائلين عن كيفية تبادل التحايا بين القلعة والجدي بتلك الكيفية التي جعلتهم ينهالون عليهم بالتعليقات.

بعض رواد مواقع التواصل ذكروا بأن الجدي يعتبر في مقام ابن للقلعة وطريقة سلامها له ليس فيه مايلفت الانتباه.

فيما علق البعض الأخر مُبديا إعجابه بالقلعة والجدي، و كتب أحد المعجبين معلقا (بلد مافيها ندى القلعة والجدي حقو نقفلا ونشيل مفاتيحا).

الخرطوم:(كوش نيوز )