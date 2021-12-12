



علي الرئيس البرهان ان يتدخل شخصيا لحل مشكلة تجديد جوازات المغتربين

هناك اشكالية كبيرة جدا تواجه المغترب نسبة لارتباط معاملاته وخدماته بالجواز ومايترتب علي عدم التجديد من مضار وتفويت مصالح وتأجيل السفر حتي في الحالات الطارئة

مايحدث في الجوازات السودانية امر يجب الالتفات اليه والاهتمام به ويكفي المغترب مايعانيه من مشاق الغربة وابتلاءاتها برغم مايقدمه لوطنه واهله ومايسده من ثغرات .

يستحي المغترب وهو يعتذر ويحاول ويستجدي تمرير خدماته بالخارج لان حكومة بلده لاتملك مدخلات طباعة وتجديد وثيقة سفره برغم ارتفاع قيمتها الي مايقارب 250 دولار في الوقت الذي يدفع فيه المواطن الموزمبيقي 32 دولار مقابل الجواز.

علي الصديق الفادني