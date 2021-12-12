قبل إكمال صفقة البيع.. شركة تخطر “دال” بمديونيات تخصّها بطرف “زين”





كشف المدير العام لأعمال أبنوس الهندسية وتقنية المعلومات الدكتور محمد عبد الله شريف، عن تقدّمهم بإخطار قانوني لمجموعة “دال” بشأن مديونيتهم البالغة ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دولار لدى شركة زين.

وقال شريف لـ(الصيحة)، إن دعوتهم قيد النظر أمام محكمة الخرطوم الجزئية نحو عامين، مشيراً الى أن شركة زين تحاول تعطيل القضية، مُضيفاً أن التحرك يأتي في إطار المعاينة.

يُذكر أن شركة (invictus) التابعة لشركة دال التي تمتلكها أسرة داؤود عبد اللطيف ويرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال أسامة داؤود عبد اللطيف قدمت عرضاً لمجموعة زين الكويتية للاتصالات استحواذ غير ملزم على كامل حصة في شركة زين السودان.

الخرطوم- الصيحة