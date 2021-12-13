لجان المقاومة: مواكب بحري والحاج يوسف ستتجه نحو أمدرمان
أعلنت لجان مقاومة الخرطوم شرق أن مواكب مليونية اليوم ستتجه صوب القصر الجمهوري ، وجددت في الوقت ذاته تمسكها بالسلمية ، فيما ستتجه لجان مقاومة بحري الى أمدرمان ، وقررت لجان مقاومة الحاج يوسف أن تنضم الى موكب بحري المتجه الى أمدرمان على أن ينطلق مو كبها من نقطة التجمع بشارع الإنقاذ تقاطع الشهيد محمد مطر ليلتقي بموكب بحري في المؤسسة ثم يسير الموكبان عبر كبري شمبات الى أمدرمان
وحددت مقاومة الخرطوم شرق نقاط تجمعها في تقاطع باشدار.
وقالت مقاومة بحري في تعميم صحفي مثلما جمعّت ام درمان المناضلين قبل مئات السنين لتحرير الخرطوم من المستعمر، مرة أخرى ستجمع البقعة ثوار ديسمبر المجيدة ستجتمع هذه المرة لتحرير السودان أجمع من ظلام الدكتاتورية العسكرية الى رحاب الديمقراطية والمدنية الكاملة.
وأكدت بدء مؤشرات استهداف السلمية وضرب وحدة قوى الثورة ودللت على ذلك بالخطوات التي بدأ العسكريين في تنفيذها إيذاناً بالانقضاض على الثورة وظهرت باعتقال الثوار وفتح بلاغات كيدية في مواجهتهم ورأت أنها لن تنتهي بافتعال أعمال العنف من حرق لمؤسسات الدولة أو الاعتداء على الابرياء، ووجدت مقاومة بحري تمسكها بالسلمية باعتبارها السلاح الأقوى وأردفت :سنواجههم بفضح مخططاتهم ومقاومتها وغدا ستُرفع الإعلام الوطنية تعبيراً عن وحدة الشعب ونتمسك بمطلب إسقاط الانقلابيين بلاءاته الثلاثة .
صحيفة الجريدة
2 تعليقات
بعد تدمير شوارع بحري الظاهر الدور جاي عليك يا بقعة المهدي الناس تدي بتجي بدفاراتها واهم حاجة ليهم الكيبلات بتاعة الانارة لانها غالية والانترلوك لناس الكوامر …بلد خربانة من أهلها… برضو هل حيحرقوا مركز شرطة ويتهموا المندسين ويجي نايب مدير الشرطة يشيد بضبط النفس العالي لقواته …
السودان اجمع على ظلام دكتاتورية المدنيين العميلة التى اوقعتنا تحت اقدام المجتمع الدولى الظالم التى اوصلتنا الى الحضيض وانتم تتصارعون على كراسى السلطة وبسبب فشلكم ما كانت عندكم لم تحلوا اى مشكلة والان موتوا وقولوا العساكر قتلونا من دعا الى المظاهرات هذه يتحمل جميع عواقبها وهو المسؤل عن قتل اى شخص ، كفاية دمرتوا البلد وخربتوها وانتم فى الطريق الى لبيا وسوريا و لا حتلقوا عسكر ولا مدنى ، اتقوا الله فى البلد واتقوا الله فى اولاد الناس بتقتلوهم وتحرقوا قلوب امهاتهم عليهم وانتم يا لجان المقومة ويا تجمع المهنيين قولوا للشباب نحن الحزب الشيوعى