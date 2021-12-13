أردول يشيد بأداء شركة الموارد المعدنية في 2021م





امتدح المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك أردول، الأداء الذي حققته الشركة في العام 2021م، موجهاً بضرورة الاجتهاد أكثر لمزيد من الإنجازات والنجاحات.

وتطرق أردول خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الثامن لمديري مكاتب الشركة بالولايات اليوم، إلى القرار (90) والذي وصفه بالإنجاز الكبير خاصة فيما يتعلق بأنصبة المجتمعات المحلية في الأرباح والزكاة مما يساعد على تسهيل العمل في قطاع التعدين، مطالباً مديري الشركة السودانية بالولايات بضرورة الاحتفاظ بعلاقات قوية مع شركاء القطاع وخاصة المجتمعات المحلية.

وشدد على ضرورة تنفيذ مشروعات المسؤولية المجتمعية التي تمت إجازتها قبل القرار (90)، وأوضح أن تنفيذ مبادرة الشركة للتحصيل العيني ستعالج كافة المشاكل التي تواجه المكاتب الولائية، مطالباً بإحكام الرقابة ومحاصرة التهريب.

وكان مدير الإدارة العامة للإشراف والرقابة على التعدين التقليدي جيولوجي مدثر عبد الله آدم، أكد أن الملتقى الثامن لمديري الشركة بالولايات، ينعقد في ظل العديد من التحديات الماثلة سواءً اقتصادية أو سياسية، أو حتى مهنية متعلقة بقطاع التعدين التقليدي الذي بات مهدداً بيئياً كبيراً في ظل تدفق المعدنيين في مواقع الإنتاج دون مراعاة الاشتراطات الصحية والسلامة المهنية، وهو أمر انعكس سلباً على حياة المعدنيين انفسهم في إزهاق أرواح الكثيرين منهم فضلا عن تهديد حياة المجتمعات المستضيفة في أرواحهم وممتلكاتهم.

وأكد أن هذه المهددات والمخاطر والتحديات تلقي على عاتق الشركة السودانية للموارد المعدنية بمسؤليات جسام، متوقعاً أن تجد كل هذه المخاطر والتحديات نقاشاً جاداً ومسؤولاً ومثمراً يضع مؤشرات الحلول ويفتح آفاق لمستقبل صناعة تعدينية آمنة تحقق الطفرة الاقتصادية المرجوة، وأكد أن مخرجات هذا الملتقى ستجد المتابعة اللصيقة من قبل مدير الإدارة العامة للإشراف والرقابة على التعدين التقليدي حتى يتم تنفيذها على الأرض.

الخرطوم- جمعة عبد الله

صحيفة الصيحة