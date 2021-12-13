وزارة التجارة والتموين تدعو لقيام منطقة تجارة حرة بالجنينة





دعا مدير الإدارة العامة لتجارة الحدود بوزارة التجارة والتموين النعمان عبد الله الطيب جدو، إلى قيام منطقة حرة في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور التي يصل طول الشريط الحدودي فيها إلى 547 كلم وبها 7 محليات حدودية وتُساهم في 50% من صادر المواشي و25% صادر السمسم, ودعا إلى إعادة تأهيل محطة جمارك كلبس وإنشاء محطة جمركية في محلية بيضة وفتح فروع للبنوك التجارية بالمحليات، مع زيادة ميزانيات التأمين في ظل السيولة الأمنية التي تعيشها بعض الولايات، أضف إلى ذلك تأهيل بعض المحاجر البيطرية والتدريب والاهتمام بشبكة الاتصالات التي قد تنعدم في فوربرنقا والتي تُعد أكبر سوق للمواشي في السودان.

وأوضح النعمان لـ(سونا) أن زيارته لغرب دارفور تُختتم غدا, والتي وقف من خلالها على مدى جاهزية الولاية لتنفيذ اتفاقية تجارة الحدود التي تم التوقيع عليها في أكتوبر من العام الجاري وتنوير المعنيين بقانون واللوائح المنظمة لتجارة الحدود، مشيراً إلى رفع الملاحظات والتوصيات للجهات المُختصة للعمل بها, وقال إن تجارة الحدود لها فوائد اقتصادية واجتماعية وسياسية حيث توفر سلعا بأسعار في متناول اليد وتحريك قطاع اقتصادي بتوفير فرص عمل وتقليل التهريب والتفلتات, وأضاف أنه سبق أن تم التوقيع على اتفاقيات مع ولايات الشمالية وغرب دارفور وشمال دارفور ووسط دافور ويستمر التنسيق مع ولايات أخرى.

صحيفة الصيحة