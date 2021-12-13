عضو بالسيادي: انعقاد مجلس الأمن والدفاع ومجلس الترتيبات الأمنية بالفاشر مهم





أكد عضو مجلس السيادة الإنتقالي الهادي إدريس أهمية انعقاد مجلس الأمن والدفاع والمجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية،بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور للوقوف علي مجمل الأوضاع الأمنية بإقليم دارفور.

وقال ادريس في تصريحات صحفية “إن الأوضاع في دارفور غير مستقرة وتشهد تفلتات أمنية مما يتطلب من الجميع التعاون والتنسيق لحسم هذه التفلتات ، وإيجاد حلول للأزمة الأمنية، وأضاف “أن عدم استقرار الأوضاع في دارفور من شأنه أن يؤثر سلباً على الأمن القومي للبلاد”.

ولفت إلى أن إنعقاد مجلس الأمن والدفاع والمجلس الأعلى المشترك في الفاشر ، يؤكد جدية الحكومة وحركات الكفاح المسلح في بسط الأمن والإستقرار وتشكيل القوات المشتركة.

يذكر أن وفداً كبيرا برئاسة عضو مجلس السيادة الهادي إدريس سيزور اليوم منطقة كورما غرب مدينة الفاشر، ويشهد تخريج دفعة من قوات حركة جيش تحرير السودان -المجلس الإنتقالي، ويرافق عضو مجلس السيادة، والي ولاية شمال دارفور واعضاء اللجنة الأمنية بالولاية وممثلين لمسارات دارفور والإدارات الأهلية وبعثة يونيتامس.

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