إجتماع برئاسة حميدتي وحضور الوساطة يناقش اتفاق شرق السودان





بحث إجتماع برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اتفاق شرق السودان وضرورة التوصل من خلاله لتوافق تام بين كافة المكونات.

وترأس حميدتي بالقصر الجمهوري اليوم، اجتماع شرق السودان، بحضور الاطراف الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، وبمشاركة وفد الوساطة الجنوبية برئاسة توت قلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية.

وأوضح قلواك في تصريح صحفي، أن الاجتماع ناقش اتفاق شرق السودان وأهمية التوصل من خلاله لتوافق تام بين كافة المكونات وصولاً لرؤية محددة حول كيفية إدارة شرق السودان، وذكر أن الاتفاق أمن على ضرورة قيام مؤتمر جامع يضم كل أهل الشرق لمناقشة قضاياهم، ولفت إلى أن الشرق يعد بوابة السودان ودُولهِ المجاورة مما يستدعي العمل على استقراره.

وأكد قلواك، أن رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت، يتابع باهتمام بالغ تنفيذ اتفاق السلام الموقع بجوبا، مستجيباً لدعوة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بضرورة مواصلة وفد الوساطة لجهوده، لتقريب وجهات النظر بين كافة المكونات للوصول لاتفاق يضمن لأهل شرق السودان السلام والاستقرار والتنمية، ونوه إلى أن الجلسات ستتواصل خلال اليومين القادمين لبناء قاعدة مشتركة ترضي جميع أهل الشرق باختلاف مكوناتهم.

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