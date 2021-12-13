الصحة: السودان خالي من (اوميكرون) والإغلاق سيحدث في مناطق معينة





أعلن وكيل وزارة الصحة الإتحادية د.هيثم محمد إبراهيم، خلو السودان من فايروس كورونا المتحور (أو ميكرون)، وأكد أن جميع اللقاحات المتوفرة في البلاد آمنة وفعالة وتعمل بنفس القدر للوقاية من الإصابة.

وكشف إبراهيم خلال حديثه في منبر وكالة السودان للانباء ان الجرعات المتوفرة حالياً تبلغ أربعة ملايين جرعة بجانب توقع وصول ستة ملايين جرعة، مشيرا إلى أن نسبة التطعيم باللقاحات تصل 3% والمستهدف 20% من السكان.

وقال ان الوزارة وأجهت إختناقات في بداية إنتشار الوباء ، حيث كانت سعة الدولة 300 سرير ، إرتفع الآن إلى أكثر من الف سرير عبر 43 مركز عزل.

وطالب الوكيل بضرورة الإسراع في أخذ اللقاحات، مشيراً إلى أن أخذ اللقاح يقلل الحاجة إلى التنويم في المستشفيات والصرف على الصحة.

ولفت الوكيل إلى إن هنالك إتجاه لإلزامية التطعيم خاصة بعد زيادة معدلات الإصابة التي بلغت 7%، لافتا إلى ان الاغلاق قد يحدث في مناطق معينة.

وأقر هيثم بأن هنالك كميات من اللقاحات تم إعدامها بعد أن إنتهت مدة صلاحيتها، وقد حدث ذلك مع بداية ظهور الوباء ونجاح الثورة في السودان حيث تدافعت الدول والمنظمات لدعم السودان ، وصاحب ذلك عبء إجرائي، وقال إن اللقاحات التي إنتهت صلاحيتها كانت منحة في الموجة الأولى، وجاءت من الولايات المتحدة وواجهت إشكالية التخزين وتم تشكيل لجنة لمعاينة المنحة على الواقع.

من جانبه أكد مدير إدارة الطواريء ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة د. الفاضل محمد محمود ، أهمية التطعيم بلقاح كورونا والذي يعتبر خط الدفاع الأول للحماية من الإصابة بمضاعفات الفيروس ودخول المستشفيات ، مناشداً الفئات ذات الخطورة بضرورة أخذ اللقاح، كما ناشد جميع المواطنين بتفادي الأزدحام قدر الإمكان فضلا عن الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة، ودعا إلى الإهتمام بنظافة البيئة ونشر الوسائل التثقيفية للمجتمع السوداني والحرص بإستعمال المنظفات اليدوية والإلتزام بتقليل التجمعات لحماية المواطنين والحد من إنتشار كورونا والعمل بالإحترازات الصحية.

من جهته قال مدير إدارة التحصين بالوزارة د. إسماعيل العدني إن السودان في تواصله مع دول العالم تسلم حوالي أربعة ملايين جرعة من مختلف اللقاحات وأن نسبة الذين تم تطعيمهم بأخذ جرعتين بلغت 3% من السكان، مؤكدا أن هناك حوالي مليون و200 ألف شخص نالوا تطعيم جزئيا .

وأضاف أن خطة الوزارة تستهدف 30% من السكان ، معربا عن أمله أن يشهد العام المقبل إرتفاعاً في نسبة التطعيم.

في السياق نوهت مدير إدارة نعزيز الصحة بالوزارة هنادي عبد الدائم محمد، إلى أن التطعيم مجاني ومتوفر بالمؤسسات الصحية بجانب الفرق الخاصة بالمؤسسات والمولات بالأحياء، وناشدت كل المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة.

الصيحة