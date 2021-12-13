تحذيرات من فشل موسم القمح





كشف مزارعون بمشروع الجزيرة، عن عدم فك حجز آليات الري التي احتجزتها لجنة إزالة التمكين منذ العام الماضي، رغم صدور توجيهات من مجلس السيادة بفك آليات الري إلا أنه لم يتم فكّها للعمل في القنوات حتى الآن.

وحذر المزارعون من فشل موسم القمح هذا العام، بسبب تأخُّر الزراعة وشح التمويل ومشكلات الري، مُشيرين لزراعة (60%) فقط من المساحة المستهدفة، فيما تم ري (10%) فقط من المزروع.

وكشف المزارع عادل الجزولي بقسم ري الحفائر مكتب بيضة، عضو تجمع المزارعين، عن دخول القمح مرحلة الخطورة، لأنّ زراعته بعد منتصف شهر ديسمبر لن تنجح لأنّ “الزراعة مواقيت”, وقال إن الموسم مُواجهٌ بتحديات عديدة, أبرزها مشكلة الري لعدم تطهير القنوات.

وشكا المزارع عبد الرازق محمد من قسم التحاميد من ضعف الري، مشيراً إلى أن المساحات المروية بالمكتب لم تتجاوز (10%) بسبب قلة المياه في الميجر بسبب الحشائش في الترع وغياب النظافة، وانتقد اتجاه البنك الزراعي لإلزام المزارع بشراء سماد اليوربا نقداً بسعر (31) ألف جنيه للجوال، ووصف السعر بالكبير.

بدوره, قال رئيس تجمع المزارعين طارق أحمد الحاج، إن العروة الحالية، أصعب عروة تمر على المشروع، وقال إن أبرز المشكلات التي تواجه الموسم تتمثل في عدم تطهير قنوات الري والتمويل، مشيراً إلى عدم توفير وزارة المالية المبالغ المرصودة للتمويل مع شُح موارد البنك الزراعي، ووجّه رسالة تحذيرية للجهات المختصة بأن القمح يواجه حالياً مشكلة السعر التركيزي الذي لم يُحدّد بعد.

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