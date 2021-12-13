الإعلامي “مازن تامر” يحكي موقفا مفاجئا مع طبيب أثناء قضائه شهر العسل بتنزانيا





حكى الإعلامي “مازن تامر” معد وممثل برنامج “عليك واحد” الرمضاني، موقفا مفاجئا حدث له مع طبيب سوداني أثناء قضائه شهر العسل بالعاصمة التنزانية (دار السلام)، لاقى إشادة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بكرم وأخلاق السودانيين.

وقال “مازن” وهو بقضي شهر العسل في دولة تنزانيا بالعاصمة “دار السلام”: الليلة الصباح صحيت بألم في الأسنان و لسوء الحظ الليلة اليوم الوطني التنزاني، و اجازة عامة في البلد لكن بعد بحث وجدنا عيادة اسنان فاتحة.

وأضاف: (و بعد ما وصلنا العيادة و دخلنا على الدكتور كان بتكلم معاي انجليزي ، لكن سريعا لاحظ للحنة و سألني انتا سوداني ؟.قلتا ليهو نعم قام قلب عربي طوالي و طلع سوداني، غير انو شاطر شديد و عالجني في7 دقايق بالظبط و الألم زال رفض يشيل اي قروش ابدا).

وأردف “مازن” ( الموضوع ممكن يكون عادي لكن والله اثر فيني شديد، بلدنا لسه بخير و عمران، و بكرة ستصبح احسن، كل الحب والاحترام، السودان يقدم الخير لكل الأمم).

الخرطوم: (كوش نيوز)