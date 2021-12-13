شاهد أول صور للناظر “ترك” من داخل مشفاه بمدينة الملك حسين الطبية بالأردن





نشر إعلام المجلس الاعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، مساء اليوم الاثنين، أول صور للزعيم القبلي الناظر سيد محمد الأمين ترك، من داخل مشفاه بمدينة الملك حسين الطبية بالأردن.

وقال المجلس: (نطمئن الجميع من داخل مدينة الملك الحسين الطبية، بأن السيد الناظر ترك بخير والحمد لله، يارب شفاء عاجل لا يغادر سقما).

وظهر “ترك” لأول مرة حاسر الرأس، يرتدي جلباب سوداني، على سريره يمسك بمصحف، بادياً بصحة جيدة.

و غادر رئيس المجلس الاعلى لنظارات البجا، سيد محمد الأمين ترك، العاصمة الخرطوم، السبت الماضي، متوجهاً إلى المملكة الأردنية، بطائرة خاصة، في رحلة استشفاء خارجية.

الخرطوم: (كوش نيوز)