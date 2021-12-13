نظارة الشكرية تعلن مبادرة للسلم الأهلي والمجتمعي بشرق السودان





أعلنت نظارة عموم قبائل الشكرية، عن مبادرة للسلم الأهلي والمجتمعي بشرق السودان بتوقيع ناظر عموم قبائل الشكرية العميد (م) أحمد محمد حمد أبو سن.

وشملت المبادرة محاور أساسية تمثلت في الإصلاح الإجتماعي بين مكونات شرق السودان عبر وقف التصعيد الإعلامي ومنع خطاب الكراهية، إضافة إلى رأب الصدع بين مكونات الإدارة الأهلية وتنظيم العلاقة بينها وبين بعضها.

وأكدت المبادرة على ضرورة رد الحقوق وجبر الضرر وذلك وفقاً لقيام مؤتمر جامع لقضايا الشرق لمناقشة قضية الموارد والتنمية وكافة القضايا المختلف حولها، إضافة إلى التوافق حول كيفية المشاركة في كافة مستويات السلطة لضمان حق مواطني الإقليم، وتوظيف الجهود الرسمية والأهلية وحشد دعم المجتمع السوداني حول قضية شرق السودان.

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