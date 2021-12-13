خبراء: حميدتي يعتبر رجل السلام الأول في السودان





وصف خبراء، النائب الأول لرئيس المجلس السيادي، القائد الأعلى لقوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بأنه يعتبر رجل السلام الأول في السودان لما له من اسهامات كبيرة في عملية السلام.

وكان دقلو التقى بمكتبه في الخرطوم، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، وبحث اللقاء تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، فيما يتصل بمسار الشرق والترتيبات الأمنية بدارفور والمنطقتين.

وكشف توت قلواك في تصريح صحفي، عن عقد لقاءٍ بالقصر الجمهوري قريباً، بحضور جميع الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان لمراجعة تنفيذ بنود الاتفاق، وقال إنّ لقاءه بنائب رئيس مجلس السيادة تطرق لسير عملية تنفيذ الترتيبات الأمنية في المنطقتين ودارفور، ودخول القوات إلى المعسكرات، بجانب مناقشة مسار شرق السودان الذي ظل معلقاً منذ توقيع الاتفاق، موضحاً أنهم سيسعون للاستماع إلى كافة الآراء بما يحقق مصلحة أهل الشرق.

وأكد مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية، ثقته في جدية الحكومة لتنفيذ اتفاق السلام، وأشار إلى استئناف التفاوض مع الحركة الشعبية جناح الحلو وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور عقب استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في السودان، تحقيقاً للسلام والاستقرار بالبلاد.

ويرى الخبراء، أنّ قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو ظل حضوراً فاعلاً في كافة القضايا، خاصةً فيما يتعلق بملف سلام جوبا الذي لعب فيه القائد دقلو أدواراً مهمة جداً في ملف السلام.

ويشير الخبراء إلى أن دقلو يعتبر رجل السلام الأول في السودان لما له من إسهامات كبيرة في عملية السلام، ويقول الخبراء إنّ القائد حمدان أول شخص قام بمبادرة الاتصال بالحركات المسلحة في تشاد قبل بدء التفاوض في حاضرة دولة جنوب السودان جوبا.

الخرطوم- الصيحة