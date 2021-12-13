شاب سوداني يحقق رقماً قياسياً بقراءته لأكثر من 60 كتاباً ورواية خلال 10 أشهر .. تعرّف عليه





حقق الكاتب والقاص السوداني، عمر علي الجقومي، رقماً قياسياً بقراءته لأكثر من 60 كتاباً ورواية خلال 10 أشهر.

وسرد الجقومي، خريج جامعة العلوم والتقاتة بالسودان، عناوين الكتب والروايات التي قرأها في نحو 10 أشهر خلال هذا العام 2021، وأعاد قراءة بعضها أكثر من مرة، مبيناً أن الرقم أقل من الطموح، بحسب ما خطط له.

وفيما يلي الكتب والروايات التي أكمل قراءتها بحسب ما رصدت (كوش نيوز) :

1. إيكادولي – د. حنان لاشين.

2. خرائط التيه – بثينة العيسى.

3. من قتل رفيق الحريري – نيل ماكدونالد.

4. أطياف هنري ويلكم – مهند الدابي.

5. فانتازيا أنثى الشط – الهادي علي راضي.

6. السكيكرة – أحمد طارق.

7. هكذا تمركس إبراهيم – تاجوج حامد.

8. حكاية الجارية – مارغريت آتوود.

9. نظام التفاهة – د. آلان دونو.

10. رامبو الحبشي – حجي جابر.

11. عداء الطائرة الورقية – خالد حسيني.

12. صاحب الظل الطويل – جين ويبستر.

13. صلاة الجسد – عبدالعزيز بركة ساكن.

14. صنعاء القاهرة الخرطوم – تسنيم طه.

15. ياسمين العودة – د. خولة حمدي.

16. أوبال – د. حنان لاشين.

17. لعبة نازع الأحساء – إيزابيل الليندي.

18. أنتيخريستوس – د. أحمد خالد مصطفىٰ.

19. قصص المهملين – الطيب جلكامش.

20. أمانوس – د. حنان لاشين.

21. ألف شمس ساطعة – خالد حسيني.

22. تداعيات وفاة حضرة الصول – أيمن بيك.

23. الخروج من بوابة الجسد – عثمان الشيخ.

24. بيت خالتي – أحمد خيري العمري.

25. الطاووس الأسود – حامد الناظر.

26. شارع جوبا – صلاح التنقاري.

27. الأفاقون – سامر عامر.

28. الطاعون – ألبير كامو.

29. لعبة المغزل – حجي جابر.

30. مرسى فاطمة – حجي جابر.

31. ثورة زنجبار – د. عبدالله علي إبراهيم.

32. مشرحة بغداد – برهان شاوي.

33. حفيدة صدام – حرير حسين كامل.

34. الكتاب الأسود – مؤلف مجهول.

35. كل الأشياء – بثينة العيسى.

36. ذكرياتي في البادية – حسن نجيلة.

37. المصطلحات السياسية في الإسلام – د. حسن الترابي.

38. مجزرة الجزيرة أبا – الصادق الهادي المهدي.

39. السودان علىٰ طريق المصالحة – محمد الحسن بن لباد.

40. عسف العسس – الهادي علي راضي.

41. الشغلة الزرقاء – رسائل جبران لمى زيادة.

42. صيف مع العدو – شهلا العجيلي.

43. بريد الليل – هدى بركات.

44. سايكو – عبدالمنعم عبدالرحيم.

45. اِرتطام لم يسمع له دوي – بثينة العيسى.

46. حبوبة طيارة – علي إدريس.

47. الديمقراطية في السودان.. عائدة وراجعة – الصادق المهدي.

48. الروائي الساذج والحساس – أورهان باموك.

49. الغريب – ألبير كامو.

50. الطلياني – شكري المبخوت.

51. الإسلام الديمقراطي المدني – شيريل بينارد.

52. جنوب السودان.. التمادي في نقض المواثيق والعهود – أبيل ألير.

53. لا تخبري ماما – توني ماغواير.

54. سمراويت – حجي جابر.

55. كوابيس بيروت – غادة السمّان.

56. سيدات القمر – جوخة الحارثي.

57. فتاة القطار – باولا هوكينز.

58. أغنيات في شارع الحرية – بشير أبو سن.

59. سيكولوجية الجماهير – غوستاف لوبون.

60. الجسر يشكو – منتصر منصور.

61. الأرتيق – أحمد طارق.

بالإضافة إلى عدد من القصص القصيرة المنشورة في مواقع إلكترونية أو لبعض الأصدقاء الكتّاب.

و (عمر علي الجقومي) هو كاتب وقاص سوداني، عضو بجمعية الروائيين السودانيين ”جرس” له العديد من المؤلفات بالمكتبة السودانية، ونشرت له مؤخراً مجموعته القصصية (أنصاف أشياء)، وستصدر له قريباً رواية بعنوان (رغبة).

أنصافُ أشياء مجموعة قصصية، تحتوي على 42 قصة بعضًا منها حقيقي والبعض الآخر محض خيال، وأنصاف أشياء هو عنوان لإحدىٰ القصص الواردة في المجموعة، وتتحدث المجموعة عن قضايا المجتمع المختلفة.

الخرطوم: محمد الطاهر