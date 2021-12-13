تاركو للطيران تحتفل بعيد استقلال السودان في خمسة دول أفريقية وعربية





تحتفل شركة تاركو للطيران بعيد إستقلال السودان والذكرى الثالثة لثورة ديسمبر في خمسة دول عربية وأفريقية.

وأعتبر المدير العام لشركة تاركو للطيران “سعد بابكر أحمد محمد نور” الإحتفال بالمناسبات الوطنية من الثوابت التي تحرص تاركو على تجديد ذكراها لأهميتها، ويقول في _ تصريحات صحفية _ إن الإتجاه للاحتفال مع الجاليات السودانية بالدول الخمسة الشقيقة تأكيد على الدور الرائد الذي ظل يلعبه السودانيين بدول المهجر تجاه وطنهم، ولاسهامهم في تعزيز العلاقات بين أرض النيلين والدول التي احتضنتهم،مؤكداً على أنهم يمثلون جسر للتواصل بين الشعوب.

وبعث سعد بابكر بالتهاني إلى الشعب السوداني، وتمنى الإحتفال بالمناسبتين في العام القادم والبلاد ترفل في ثياب الإستقرار والتطور والحرية والسلام والعدالة.

من ناحيته يشير رئيس اللجنة المنظمة، القيادي بالشركة “موسى محمد علي”_ في تصريحات صحفية _ إلى أن الشركة دأبت على الإحتفال سنوياً بعيد الإستقلال، وقال إن ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة باتت من ضمن المناسبات الرسمية التي تفرد لها أسرة تاركو إهتمام كبير.

كاشفاً عن أن الإحتفال بالمناسبتين الوطنيتين يأت مختلفاً هذا العام من واقع تنظيمه في خمسة دول وهي السعودية، جنوب السودان، مصر، إريتريا وقطر.

وقال إن أبرز فقرات الإحتفالات التي تبدأ في الفاتح من يناير بمدينة جدة السعودية إقامة مبارايات في كرة القدم بين فرق أصدقاء تاركو ضد منتخبات الجاليات السودانية في الدول الخمسة، موضحاً عن تكريم رموز الجاليات السودانية في الدول الشقيقة التي تحتضن الإحتفالات.

الخرطوم:طيران بلدنا