رأي ومقالات
وزراء حمدوك بدأوا في مغادرة البلاد ورئيس الوزراء هو الأجنبي الوحيد الذي بقي الآن
حكومة أجانب !!
ظاهرة غريبة..
بل وفي منتهى الغرابة..
وتنبهت لها ليلة أمس برسالة من صديقنا – وصديق المنبر – صلاح مجذوب..
وهي أن وزراء حمدوك بدأوا في مغادرة البلاد..
مغادرتها إلى بلادهم التي أتوا منها ؛ فهم ذوو جنسيات مزدوجة..
وهذه أغرب ظاهرة في تاريخ العالم..
أن يكون وزراء دولةٍ ما ينتمون إلى دولٍ أخرى ؛ ولهم معها صلات..
ما كان ظاهراً منها – الصلات هذه – وما هو مستتر..
رغم أنف الدستور…والأعراف…والأخلاق..
وليس ذلك وحسب ؛ بل أن يكون رئيس الوزراء نفسه حامل جنسية مزدوجة..
وهو الأجنبي الوحيد الذي بقي الآن..
من حكومة الأجانب !!.
خاطرة
صلاح الدين عووضه
2 تعليقات
لو ترجع للعراق بريمر وفولكر وكرزاي افغانستان حمدوك ده كرزاي السودان الوطن للاسف لعب بيه ضعفاء النفوس يحسبون انهم يحسنون صنعا ولكن النتقام والتعالي علي الاخر خلي القضيه ساهله للغرب ان يتدخل في كل المفاصل وما جريهم لارجاع حمدوك ببعيد المشكله ماعندنا رجل صارم
من الجيش ينهي هذا العبث البرهان بيتوعد ومافي فعل ورضخ لا ضغوط ومعروف الكيذان عارفنها الغرب لمن ترقد ليه بح…ك لذلك بشه كان بقول ليهم انتو تحت الجزمه والزمن ده لابد ان تبقي قوي يحترموك شف بشار ولمن تبقي قوي بتلقي البساندك شوف ابو احمد اقرب مثال.
نسال الله ان من اراد بالسودان شرا واحتلالا ان يجعل كيده في نحره ونسال اهلنا في كل الاحزاب كفايه انتقام وتعالي وتفشي انتم تخدمو مصالح اقليميه وورا البحار فكرو السوادان كبير ويسعنا جميعا.
قادم المواعيد حظ أوفر،، شكرًا أيها السادة الأجانب لتحملكم الظروف الصعبة والقاسية لمدة شهور دعونا ننتظر لسنوات عديدة نحن بدورنا،، في شح الإمكانيات والأزمات والكوارث ياهو دا السودان،، كنتم غير موفقين لبعدكم عن واقع البلد وعدم الغيرة وإرهاف الحواس تجاه القضايا الضرورية التي تهم معاش الناس وكما ينقصكم الإيمان معنى وعمل،،، تصحبكم السلامة bon voyage