وزراء حمدوك بدأوا في مغادرة البلاد ورئيس الوزراء هو الأجنبي الوحيد الذي بقي الآن





حكومة أجانب !!

ظاهرة غريبة..

بل وفي منتهى الغرابة..

وتنبهت لها ليلة أمس برسالة من صديقنا – وصديق المنبر – صلاح مجذوب..

وهي أن وزراء حمدوك بدأوا في مغادرة البلاد..

مغادرتها إلى بلادهم التي أتوا منها ؛ فهم ذوو جنسيات مزدوجة..

وهذه أغرب ظاهرة في تاريخ العالم..

أن يكون وزراء دولةٍ ما ينتمون إلى دولٍ أخرى ؛ ولهم معها صلات..

ما كان ظاهراً منها – الصلات هذه – وما هو مستتر..

رغم أنف الدستور…والأعراف…والأخلاق..

وليس ذلك وحسب ؛ بل أن يكون رئيس الوزراء نفسه حامل جنسية مزدوجة..

وهو الأجنبي الوحيد الذي بقي الآن..

من حكومة الأجانب !!.

خاطرة

صلاح الدين عووضه