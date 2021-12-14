مريم الصادق: لدينا شيك كبير جداً موقع من الشعب





أعلنت نائب رئيس حزب الأمة، د. مريم الصادق المهدي، عن اعتزام قوى إعلان الحرية والتغيير طرح موقف سياسي جديد، يجسد مطالب الشعب عبر ندوة سياسية كبرى، ستقام في يوم الجمعة المقبل.

وحذرت د. مريم في مقابلة مع قناة (الجزيرة) من أي محاولة لإجهاض يوم 19 ديسمبر الجاري، وقالت إن أي محاولة لإجهاض هذا اليوم من أي جهة سياسية أو عسكرية أو حكومة حمدوك لتفريق القوى السياسية ستكون محاولة خطيرة وفاشلة، وستزيد من الاستقطاب وعدم الثقة.

ووصفت مريم الاحتجاجات بأنها تظهر بوضوح ايمان الشعب بالتحول الديمقراطي، وإصراره على السير في هذا الطريق .

وأضافت: “الآن القوى السياسية تحتاج للجلوس والتوافق وقوى الحرية تتماسك، والآن المكتب التنفيذي تم تكوينه، وبدأ يعقد اجتماعاته، ويتحدث عن رؤية سياسية للخروج من الاحتقان لأفق سياسي يلبي تطلعات الشعب السوداني بصورة تؤدي لنجاح الفترة الانتقالية بأقل الأثمان، وفي أقصر زمن” .

وأضافت: “كما قال أحد السياسيين نحن لدينا شيك كبير جداً موقع من الشعب”.

صحيفة السوداني