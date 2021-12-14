تجمع المهنيين يلوح بالإضراب السياسي و العصيان المدني





قال تجمع المهنيين إن تظاهرات الأمس شكلت عتبة عالية في درج نضال الشعب.

و لوح التجمع في بيان اليوم “الثلاثاء” بتظاهرات أخرى في التاسع عشر و الخامس و العشرين و الثلاثين من الشهر الجاري مضيفاً أن ذلك سيمثل مسار ثوري متصاعد حتى الوصول للإضراب السياسي العام و العصيان المدني الشامل و تركيع المجلس العسكري الانقلابي و غطائه المدني المبتذل.

و تابع “مسار تحدوه لاءات القوى الثورية الحية لا تفاوض، لا شراكة، ولا شرعية”.

باج نيوز