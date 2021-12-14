سياسية
تجمع المهنيين يلوح بالإضراب السياسي و العصيان المدني
قال تجمع المهنيين إن تظاهرات الأمس شكلت عتبة عالية في درج نضال الشعب.
و لوح التجمع في بيان اليوم “الثلاثاء” بتظاهرات أخرى في التاسع عشر و الخامس و العشرين و الثلاثين من الشهر الجاري مضيفاً أن ذلك سيمثل مسار ثوري متصاعد حتى الوصول للإضراب السياسي العام و العصيان المدني الشامل و تركيع المجلس العسكري الانقلابي و غطائه المدني المبتذل.
و تابع “مسار تحدوه لاءات القوى الثورية الحية لا تفاوض، لا شراكة، ولا شرعية”.
باج نيوز
2 تعليقات
والله وبئس الرجال انتم لا عمل لا خدمة للناس لا هدف لا هم لا برامج …… خبر الشعب من انتم وفاحت رائحة العمالة منكم …. كل ما في جرابكم إضراب ومظاهرات وعصيان وتمرد وشتيمة وسب الجيش وكل من يخالفون وهذا الشي الوحيد الذي اوصل البلد الي حالة الانسداد التي جعلت البرهان يستولي علي السلطة.
انتم السبب الفعلي لمشاكل البلد بسبب نهجهم الاقصائي وعدم قبولكم للتوافق والصلح وديكناتورية مطلقة بغرض برنامج تظاهر عطل اوقف دمر شتت .
اللهم ارحنا من هؤلاء المخربين الساعين لتعطيل مصالح المواطنيين
تصعيدكم دائما يأتي حين تسمعون بمحاولة توافق وحلول وانتم تعيشون علي الفرقة والاختلاف .
للاسف الاحزاب لجبنها تتغطي خلفكم ولا تتجرأ لتعلن عصيان واضراب الا عبركم ايها العطالي محدودي الافق عديمي البصر والبصيرة.
الي متي التظاهر
ما الهدف من إسقاط حمدوك وانتم من رشحتموه لماذا لم تقيلوه قبل البرهان لو كنتم صادقين ؟انتم تبحثون علي السلطة وتخافون الانتخابات ايها اليسار قائد ومتصدر برنامج تدمير السودان .