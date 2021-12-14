تراجع أسعار الخضروات والطماطم تشهد وفرة





كشفت جولة الصحيفة في سوق الخضروات، عن ضعف القوة الشرائية وتراجع كبير في الاسعار عقب موجة الارتفاع السابقة والتي دعت الى إحجام عدد كبير من المواطنين عن الشراء.

وكشفت الجولة، عن وفرة انتاج الطماطم ودخول وارد كبير من الولايات، ما ساهم في تراجع أسعارها.

ومن جانبه، أوضح تاجر الخضروات سيف الدين مطر أن الخضروات تشهد تراجعا كبيرا في الأسعار وضعفا في القوة الشرائية، وأوضح أن سعر ربطة البصل الأخضر (١٠٠٠) جنيه وبلغ سعر كيلو البطاطس (٧٥٠) جنيها، فيما بلغ جوال الفلفلية الكبير ٤ آلاف جنيه والكيس بواقع ألف جنيه وبلغ سعر كيس الخيار (٣.٥٠٠) جنيه مسجلاً ارتفاعا كبيراً مقارنةً مع الفترة السابقة، وأشار سيف إلى أن جوال الباذنجان بلغ (٥٠٠٠) جنيه والكيلو ٤٠٠ جنيه، فيما سجلت قطعة العجوز بـ(100) جنيه، مشيرا إلى أن كيلو الطماطم بلغ (٣٠٠ الى ٥٠٠) جنيه وسعر ربطة الملوخية الكبيرة (٤) آلاف جنيه.

وقال إن سعر كيلو الليمون يتراوح ما بين (٦٠٠) جنيه، فيما وصل سعر جوال الشطة الخضراء (٥) آلاف جنيه وبلغ سعر القرع البلدي (٣) آلاف جنيه.

صحيفة الصيحة