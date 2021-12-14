استقرار أسعار مواد الأسمنت والسيخ في سُوق مواد البناء





أوضحت جولة أجرتها “المصادر”، عن استقرار في أسعار مواد البناء،

وبلغ سعر سيخ الأسعد 5 لينيا 390,000 جنيه – 4 لينيا 390,000 ج – 3 لينيا 410,000 ج – 8 مل 460,000 جنيه.

وبلغ سعر السيخ نوعية أبانوب 5 لينيا 380,000 جنيه – 4 لينيا 380,000 ج – وسيخ جياد 4 لينيا 350,000 ج – 5 لينيا 350,000 ج – سيخ أوميقا 5 لينيا 365,000 ج – 4 لينيا 365,000 ج – 3 لينيا 390,000 جنيه – أما سيخ الأمجد 5 لينيا 375,000 ج – 4 لينيا 375,000 ج – 3 لينيا 390,000 ج – وسيخ فيرونايل 5 لينيا 365,000 ج – 4 لينيا 365,000 ج – 3 لينيا 390,000 ج – 8 مل 450,000 جنيه، فيما وصل سعر سيخ أبو القاسم 4 لينيا 365,000 ج – 5 لينيا 365,000 جنيه، وسيخ كانات 5.5 مل 750 جنيه – 5 مل 650 ج – 3.5 مل 300 جنيه – سلك رباط 18,000 جنيه.

وفي سوق الأسمنت بلغ سعر أسمنت عطبرة 75,000 جنيه للطن، وأسمنت بربر 75,000ج وأسمنت صخر 73,000 جنيه.

صحيفة الصيحة