بعد أن حصد 25 جائزة دولية فيلم الست يمهّد لوصول السودان إلى مسابقة أوسكار الفيلم القصير





أصبح الفيلم القصير “الست”،

للمخرجة سوزانا ميرغني، قريباً جداً من الترشيح الرسمي للتنافس في مسابقة أوسكار أفضل فيلم قصير بعدما فاز بجائزة أفضل فيلم في مسابقة

مهرجان “نيو أورليانز” السينمائي الدولي الـ 32، وتضيف جائزة أفضل فيلم قصير إلى جوائزه ممهداً الطريق للتنافس في الأوسكار.

هذا الإنجاز المهم

جاء بعد 25 جائزة حازها الفيلم من مهرجانات حول العالم بينها 4 مهرجانات عالمية.

ويدور موضوع فيلم “الست” حول المرأة السودانية ومدى قدرتها

على التفاعل مع مجتمعها، وبالتالي اتخاذ القرارات الحياتية الخاصة بخيار قلبها، ويسأل الفيلم هل تنصاع المرأة لضرورات اجتماعية تفرض عليها

رجلاً غير الذي اختاره قلبها.

وشارك في التمثيل: مها مرتضى، رابحة محمد، محمد مجدي، السر محجوب، وحرم بشير.

صحيفة اليوم التالي