إطلاق مشروع لتوطين صناعة المجوهرات في السودان





أعلنت شركة الخرطوم للذهب والمعادن (سبائك)، عن إطلاق (13) مشروعاً واستثماراً كبيراً في التعدين بشراكات عالمية، فيما أشاد وكيل وزارة المعادن المكلف د. محمد سعيد زين العابدين، بالطريقة العلمية التي تنتهجها الشركة في مشروعاتها.

وأكد زين العابدين خلال اجتماعه اليوم، بوفد من الشركة برئاسة مدير قطاع التعدين بمجموعة (سبائك) مجاهد بلال طه برعاية الوزارة لمشروع توطين وتطوير صناعة المجوهرات والمشغولات الذهبية الذي تقوم به شركة سبائك.

وأعلن مدير عام قطاع التعدين بـ(سبائك) مجاهد بلال طه، عن إطلاق (13) مشروعاً واستثماراً كبيراً في التعدين بشراكات عالمية منها مركز الخرطوم للأحجار الكريمة والألماس، وسبائك لإستزراع اللؤلؤ، ومركز الخرطوم لصناعة الرخام والجرانيت وغيرها من المشروعات في استكشاف وإنتاج المعادن ويأتي في مقدمتها مشروع التوطين عبر مصنع الخرطوم لصناعة الذهب والمجوهرات (أحد إستثمارات سبائك) حيث يتم تدشين المشروع وتوقيع العقود ووضع حجر الأساس في يناير 2022م بحضور عالمي ويكتمل التنفيذ في عامين بتكلفة (108) ملايين دولار حيث تشارك في التصنيع والتدريب والتأهيل ستة دول في مقدمتها إيطاليا والإمارات وتركيا والبحرين.

واوضح طه أن الفوائد الكبيرة للمشروع تتمثل في خلق قيمة مضافة للذهب الخام واستهداف (13) دولة أفريقية يخدمها المصنع بالإضافة لتشغيل وتدريب الأيدي العاملة السودانية عبر الشراكات المحلية مع مراكز التدريب المهني والجامعات.

الصيحة