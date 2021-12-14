مشهد مهيب لمعلم سوداني يؤم طالباته في جماعة يثير الإعجاب بمواقع التواصل





اثار مشهد مهيب لمعلم سوداني يؤم طالباته بمدرسة ثانوية، الإعجاب في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر المعلم في الصورة المتداولة وهو يؤم طالباته المحجبات المحتشمات، في صلاة الظهر بفناء المدرسة في مشهد لاقى ارتياحاً وإعجابا واسعاً على منصات التواصل.

وكتب البعض، أن أمثال هؤلاء المعلمون يجب أن نقدرهم ونحترمهم ونرعاهم، لأنهم يمثلون القدوة الحسنة في مدارسنا، وعند رؤية أمثالهم نطمئن بأن التعليم لازال بخير.

الخرطوم: (كوش نيوز)