البنك المركزي يعلن نتيجة مزاد النقد الأجنبي





أعلن البنك المركزي الثلاثاء نتيجة مزاد النقد الأجنبي السادس عشر، بقيمة 50 مليون دولارأمريكي، وذلك مواصلةً لمزادات النقد الأجنبي التي ينظمها بنك السودان المركزي، حيث شارك في هذا المزاد 16 مصرفاً، بينما بلغ عدد الطلبات المستلمة 32 طلباً.

وبلغ عدد الطلبات التي تم التخصيص لها 25 طلباً، وإجمالي قيمة الطلبات المستلمة 6,524,770.0692 مليون دولار، وإجمالي المبالغ التي تم تخصيصها في المزاد 5,100,062.5721 مليون دولار، مع العلم بأن القيمة الإجمالية للمزاد المطروح 50 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى أن أسباب الاستبعاد تشمل عدم الالتزام بضوابط الاستيراد، أوعدم الالتزام بضوابط المزاد، أوعدم تطابق البيانات كما وصل أعلى سعر صرف تم التنفيذ به وفق (سونا) 444.3725 جنيهاً للدولارالأمريكي، وأدنى سعر صرف تم التنفيذ به 436.5000 جنيهاً للدولارالأمريكي.

الجدير بالذكر أن هذه المزادات تأتي إنفاذاً لسياسات البنك المركزي الخاصة بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار وفي إطار الجهود المبذولة لاستقرار سعر صرف الجنيه السوداني.

الخرطوم ( كوش نيوز)