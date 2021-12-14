إنخفاض اسعار السمسم ببورصة القضارف





توقف المنتجون بولاية القضارف عن بيع محصول السمسم داخل بورصة أسواق محاصيل القضارف لتدني السعر والبالغ (24) ألف جنيه للقنطار الثلاثاء.

وعزا عدد من المنتجين رفضهم بيع محاصيلهم بسبب تدني الأسعار المعروضة من قبل التجار والتي لم تتجاوز (24) ألف جنيه للقنطار، مشيرين لارتفاع تكاليف الإنتاج في كل مدخلات الإنتاج.

ودعا عدد من المزارعين الدولة لضرورة دعم القطاع الزراعي وتقليل كلفة الإنتاج.من جهتهم أكد عدد من التجار بسوق محاصيل القضارف وفق (سونا) عدم دخولهم الثلاثاء للشراء بأسعار عالية بسبب انخفاض السعر العالمي لطن القنطار، ودخول عدد من الدول الإفريقية في إنتاج محصول السمسم.

واستقبلت بورصة أسواق محاصيل القضارف الثلاثاء (15530) جوال سمسم، تم رفض بيعها بسبب تدني الأسعار فيما واصل محصول الذرة في الارتفاع ليصل الأردب إلى (22) ألف جنيه، بجانب تدني أسعار الدخن الاحمر (38500) جنيه للأردب، مقارنة مع (42) الف جنيه للأردب خلال الأيام الماضية.

الخرطوم ( كوش نيوز)