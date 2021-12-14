تربية الخرطوم تتسلّم المناهج الدراسية الجديدة





وصلت إلى مخازن وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، المناهج الدراسية لمرحلتي الأساس والثانوي في صورتها النهائية التي تم اعتمادها، وذلك بعد أن دار جدل متواصل بين المعلمين والمعلمات في معرفة وتحديد هذه المقررات الدراسية.

وقال مدير عام التعليم بولاية الخرطوم د. قريب الله محمد أحمد في تصريحات اليوم، إنهم ظلوا يتابعون الاستفسارات والأحاديث التي تتداول بين المعلمين والمعلمات بخصوص المناهج الدراسية التي ينبغي أن يقوموا بتدريسها، وأنهم قد استلموا جميع المناهج الدراسية لكافة الفصول بمرحلتي الأساس والثانوي والتي سيتم توزيعها في غضون الأيام المقبلة.

وكشف قريب الله أنه لا يوجد اختلاف كبير بين المناهج القديمة والجديدة، وأضاف “منهج الصف الأول أساس جديد وكذا منهج الصف الأول المتوسط، أما المناهج الدراسية للصف الثاني وحتى الصف الخامس فقد طرأ فيها تعديل طفيف، أما المنهج الدراسي الخاص بالصف الثامن فلم يحدث فيه أي تغيير”، منوهاً إلى أنه قد وصلتهم نشرة خاصة بجميع المناهج الدراسية يوم الثالث عشر من شهر ديسمبر الحالي وهي في طريقها للمدارس.

الصيحة