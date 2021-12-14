دعوى قضائية ضد شركة النصر للتمليك العقاري بسبب عدم التزامها بتسليم شقة سكنية





دفع المواطن عبد الشكور محمد عبد الله علي بدعوى مدنية إلى محكمة الامتداد ضد شركة النصر للتمليك العقاري بسبب عدم تسليمه “شقة” استحقها بعد سداده للمبالغ المطلوبة منذ العام 2016م.

وكشف الشاكي في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة والتي تحمل الرقم (3239/2021) عن تعرُّضه للضرر جراء عدم تسلمه لـ(الشقة) في موعدها والذي كان محدداً له العام 2016م, إلا أن الشركة ظَلّت تُماطل في تسليمهم الشقة والتي يقع مقرها في البرج (24) بمجمع النصر السكني (1) بالخرطوم.

وطالب الشاكي وفق صحيفة السوداني في الدعوى بتنفيذ عيني بتسليمه الشقة وفي حال تعذّر ذلك منحه أخرى إلى حين تسلمه “الشقة” محل الدعوى.

وكشف محامي الشاكي عن تقديمهم عريضة الدعوى للمحكمة, وأن الدعوى حالياً في مرحلة تبادل المذكرات، مُشيراً إلى مطالبة الشاكي بتعويض جراء عدم التزام الشركة بتسليمهم (الشقة) حتى الآن، وكشف عن مساع لتسوية طرحتها الشركة.

في السياق, أكدت وكيلة الشاكي علياء عبد القادر الشامي سدادهم لـ(46) شيكاً هي مبالغ شراء الشقة.

وقالت علياء وهي زوجة الشاكي المتواجد خارج البلاد, إنهم تضرروا من عدم التزام الشركة بتسليم الشقة في موعدها باستئجارها منزلاً بالدولار.

وكانت الشركة قد دفعت في وقت سابق بخطاب إلى الشاكي, برّرت فيه عدم التزامها بتسليم الشقة لمصاعب تمثلت في تدهور قيمة الجنيه, بجانب مُعاناة البلاد من حالة انعدام في السيولة النقدية.

وقالت الشركة في خطابها, إنه بعد وصول البلاد إلى استقرار نوعي, قرّرت الشركة استحداث مصادر تمويل جديدة مختلفة تُمكِّنها من الإيفاء بالتزاماتها بأعجل ما تيسّر, على أن تتحمّل الشركة كل الأعباء الإضافية الناتجة عن ذلك.

الخرطوم ( كوش نيوز)