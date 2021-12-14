شاهد بالفيديو: “نقطة” خرافية وضعتها “الجبلية” على الفنانة “إنصاف فتحي” والجمهور يعلق (تستاهلي الأكثر)





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت عبره الفنانة إنصاف فتحي، وهي تؤدي بعض أغنياتها الجميلة والمتميزة بحضور المطربة عائشة الجبل التي كانت تقف بجانبها.

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد وضعت الجبلية (نقطة) خرافية على الفنانة العملاقة إنصاف فتحي أثناء تغنيها، حيث كانت الجبلية تخرج النقود من حقيبتها وتضعها عليها حتي اكتست الأرض بعدد من الفئات بشتى أنواعها.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي أبدو إعجابهم بانصاف فتحي، واشادوا بالاداء الجميل والصوت الطروب الذي تتمتع به وجعلها تصبح متميزة عن غيرها من الفنانات، حيث كتب أحدهم معلقا على نقطة الجبلية ( إنصاف فتحي تستاهل الاكتر).

الخرطوم :(كوش نيوز)