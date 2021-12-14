1.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين السودان والهند





كشف القائم بالأعمال بالسفارة الهندية شاكيل أحمد عن حجم التبادل التجاري بين بلده والسودان، الذي تخطى حاجز مليار ونصف دولار، مشيرا إلى تأثير حركة التجارة والاستثمارات الدولية بسبب جائحة كورونا، التي حدّت من حركة الوفود الرسمية، بيد أنه أكد أن حركة النشاط التجاري بالقطاع الخاص مستمرة بالرغم من توقف الحركة الرسمية.

وأشار خلال حديثه في افتتاح معرض الكتلوجات الهندية لوجود تنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم بشأن مشاركة قطاع الحرفيين بمعرض بدولة الهند في غضون الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن معرض الكتلوجات الهندية يضم مجموعة من الاستثمارات لتشجيع رجال الأعمال بين البلدين من أجل التنسيق للتبادل التجاري، ونبه إلى استمرار الاتصالات اونلاين للتنسيق والتبادل التجاري.

من جانبه أكد المدير التنفيذي باتحاد الغرف الصناعية بروفيسور أحمد عبيد متانة العلاقات التجارية بين البلدين، مؤكداً الحرص على تطويرها، مشيراً إلى وجود اتفاقية بين غرفة الصناعة الهندية الهندسية، والتي تم تأجيلها للفترة المقبلة بسبب كورونا.

وأوضح أن المعرض الهندي يهدف إلى عكس الاستثمارات الهندية في المجالات الهندسية والدوائية والغذائية وتعريف رجال الأعمال بها للاستفادة من الخبرات الهندية.

الخرطوم 14-12-2021 (سونا)