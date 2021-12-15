والدة الشهيد هزاع : لم أتلقَّ تعويضاً من النظام السابق





قالت والدة الشهيد (هزاع)، أحلام خضر، إنها لم تستلم تعويضات من النظام السابق بعد استشهاد ابنها، وأضافت: “أتحدى أي شخص يثبت أنني استلمت طرادة”.

وأكدت أم هزاع، في حوار مع (السوداني)، أنها لا تكره شيئاً في الدنيا إلا النظام السابق، ووصفته بالقاتل ويضم سلسلة من المجرمين، مشيرة إلى أنها كانت تخرج في المظاهرات منذ 2013م، وقالت: “لما كنت بطلع مظاهرات الرجال كانوا مندسين في بيوتهم ويشهد على ذلك النشطاء الشرفاء” .

الخرطوم : وجدان طلحة

صحيفة السوداني