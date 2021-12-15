المؤتمر الشعبي : سنسلم مجلس الوزراء مبادرة حول تدابير الانتقالية رغم مماطلة سكرتارية حمدوك





كشف حزب المؤتمر الشعبي عن تقديمه مبادرة حول تدابير الفترة الانتقالية لمجلس الوزراء.

و قال الحزب في تعميم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الأربعاء : “‏بالرغم من مماطلة سكرتارية رئيس مجلس الوزراء، في تحديد موعد المقابلة.

وفد من المؤتمر الشعبي بقيادة الأمين المكلف بالإنابة الدكتور محمد بدر الدين والأمين السياسي الدكتور كمال عبد السلام وأمين أمانة الثقافة والإعلام الاستاذ عوض فلسطيني وأمين العلاقات الخارجية الأستاذ جمال عبد العال، سيسلمون مجلس الوزراء مبادرة الحزب لتدابير الفترة الانتقالية اليوم الأربعاء الساعة ١١ ص”.

باج نيوز