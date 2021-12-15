اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان





مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 453.00جنيه

الريال السعودي : 120.80جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 511.89 جنيه

الدرهم الإماراتي : 124.10جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 124.15 جنيه

الجنيه الإسترليني : 597.96جنيه

الجنيه المصري : 28.90جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.