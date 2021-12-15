لقاء بين مدير قوات الشرطة و كبير ضباط المحكمة الجنائية الدولية





ناقش مدير عام قوات الشرطة ؛ عنان حامد محمد مع كبير ضباط المحكمة الجنائية الدولية ؛ نيكلوس كبير تعاون الشرطة السودانية مع المحكمة الجنائية.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم “الأربعاء”

بحضور ياسر عبدالرحمن مدير الإدارة العامه للتعاون الدولي و مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالإنابة.

و قال المكتب الصحفي للشرطة إن اللقاء ناقش تعاون الشرطة السودانية

مع المحكمة و التأمين على دور قوات الشرطة حسب ما جاء في مذكرة التفاهم مع وزارة العدل بعد إجازتها من مجلس الوزراء.

و أضاف المكتب “فيما أشاد جوليان بالتزام و تعاون قوات الشرطة مع المحكمة في تحقيق مطلوبات العدالة”.

باج نيوز