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لقاء بين مدير قوات الشرطة و كبير ضباط المحكمة الجنائية الدولية

2021/12/15
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الشرطة السودانية
شعار الشرطة السودانية

ناقش مدير عام قوات الشرطة ؛ عنان حامد محمد مع كبير ضباط المحكمة الجنائية الدولية ؛ نيكلوس كبير تعاون الشرطة السودانية مع المحكمة الجنائية.
جاء ذلك خلال لقاء اليوم “الأربعاء”
بحضور ياسر عبدالرحمن مدير الإدارة العامه للتعاون الدولي و مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالإنابة.

و قال المكتب الصحفي للشرطة إن اللقاء ناقش تعاون الشرطة السودانية
مع المحكمة و التأمين على دور قوات الشرطة حسب ما جاء في مذكرة التفاهم مع وزارة العدل بعد إجازتها من مجلس الوزراء.
و أضاف المكتب “فيما أشاد جوليان بالتزام و تعاون قوات الشرطة مع المحكمة في تحقيق مطلوبات العدالة”.

باج نيوز

2021/12/15
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