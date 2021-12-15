السودان يشارك في الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء الإسكان العرب





يشارك السودان في فعاليات الدورة رقم 38 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والذي تستضيفه العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من الرابع عشر إلى السادس عشر من ديسمبر الجاري.

ويقود وفد السودان الدكتور الهادي إدريس أبو ضفائر الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير المكلف والخبير الوطني الدكتور مهندس إكرم الخليفة.

وبحسب(سونا) فأن الدكتور أبو ضفائر سيقدم كلمة السودان ممثلا للسيد وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور في الإجتماع الوزاري متحدثاً عن تجربة السودان في مجال الإسكان والتعمير وأولويات المشروعات المطلوب تنفيذها خلال الفترة الانتقالية وأبرز التحديات بجانب تحديد أوجه التعاون المشترك المطلوب مع الدول العربية والاتحادات والمنظمات ذات الصلة.

كما سيتضمن برنامج زيارة وفد السودان للأردن والذي يستغرق عدة ايام بحث تفعيل التعاون مع الوفود العربية المشاركة في الإجتماعات وكيفية التوسع في مشروعات الإسكان وبخاصة بالمناطق المتأثرة بالنزاعات والكوارث الطبيعية.

الخرطوم ( كوش نيوز)