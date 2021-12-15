زراعة (240) ألف فدان قمح بمشروع الجزيرة





أكد الدكتور عمر محمد مرزوق محافظ مشروع الجزيرة الاستمرار في حصر المساحات التي تمت زراعتها بمحصول القمح خلال العروة الشتوية، معلناً أكتمال زراعة 240 ألف فدان بمحصول القمح بمشروع الجزيرة والمناقل من جملة 400 ألف فدان مستهدف زراعتها بمحصول القمح خلال العروة الشتوية.

وكشف مرزوق وفق “سونا” أن العروة الشتوية بالمشروع واجهتها جملة من التحديات والعقبات فيما يتعلق بمكون الري وهو من أهم مدخلات الانتاج، اضافة الى وجود مشكلة في سماد اليوريا .

وتوقع مرزوق انفراج أزمة الري الاسبوع المقبل بعد دخول عدد من الآليات لتطهير قنوات الري بأقسام المشروع وفك اختناق الري بصورة اسعافية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الري والموارد المائية.

من جانبه أكد المهندس الدومة أحمد يعقوب المدير الزراعي بمكتب الكمر قسم الوسط بمشروع الجزيرة أن المساحة المستهدفة لمحصول القمح تبلغ 120 ألف فدان تم زراعة 1200 فدان بواسطة ادارة المشروع والأفراد وتم ادخال الآلة في عمليات الزراعة، وقال إن هنالك بعض مشاكل الري في حفر القنوات، منادياً المزارعين بالتواجد الدائم في الغيط.

واستطلعت “سونا” عددا من المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل حيث شكا عدد من مشكلة ري محاصيل العروة الشتوية خاصة محصول القمح اضافة لمعاناة كبيرة في الحصول على مدخلات الانتاج والأسمدة مع ارتفاع أسعارها بالبنك الزراعي والأسواق مقارنة بأسعار الموسم الزراعي السابق بزيادة تجاوزت الـ 100% حيث وصل سعر سماد الداب بالبنك الزراعي 31 ألف جنيه، وفي الأسواق 33 ألف جنيه مقارنة بالموسم السابق، حيث كان سعر الجوال 14-15 ألف جنيه.

وأوضح المزارع عز الدين عمر الأمين، ري البساتنه مكتب الكمر أن الزراعة بدأت متأخرة والمواد البترولية تم توفيرها ، لكن السماد والملح لم يصل حتى الآن، مناشداً الحكومة والجهات المختصة أن تبدأ زراعة العروة الشتوية مبكراً لتحقيق النجاح المطلوب، وأن يكون السعر التركيزي للقمح مشجعا للمزارع ودافعا للزراعه ونجاحها.

وقال المزارع كمال أحمد حريز بالقسم الأوسط الكمر إن الزراعة بدأت متأخرة وأن هناك مشاكل كثيرة في الري منادياً بالزراعة المبكرة لمحصول القمح خاصة أنه محصول استراتيجي وتأخير كل يوم يكون خصماً على الانتاجية.

الخرطوم ( كوش نيوز)