عبد الواحد نور: السودان يتجه إلى ثورة شعبية شاملة





انتقد رئيس ومؤسس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد نور، اتفاق سلام جوبا، وقال إنه بنى على المحاصصة، مؤكداً على ضرورة بناء الدولة على أساس وطني وليس على أساس تقسيم المناصب.

وقال نور خلال مقابلة مع المسائية على (الجزيرة مباشر)، “إن الاتفاق الذي وقعه قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 21 نوفمبر، ليس اتفاق الثورة”.

وأكد أنهم في حركة تحرير السودان يرفضون طريقة إعادة تعيين حمدوك رئيساً للوزراء، ووصف نور السلطة الحالية في السودان بأنها “زائفة” لا تمت للمدنية بصفة.

وعن مآلات الوضع، قال نور إن السودان يتجه إلى “ثورة شعبية شاملة، تخلق فيها دولة مدنية بإرادة الشعب السوداني وشبابه الثائر وكل من يريد التغيير الحقيقي”.

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