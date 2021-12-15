مشروع قانون النيابة العامة على منضدة (السيادي)





كشف عضو المكتب التنفيذي لنادي النيابة العامة محمود عبد المنعم، عن وضع مشروع قانون النيابة العامة، على منضدة مجلس السيادة.

وذكر محمود عقب لقاء مع عضو المجلس مالك عقار اليوم، أن اللقاء تناول مشروع قانون النيابة العامة، الذي تم وضع منضدة مجلس السيادة لمناقشته وإصدار قرار حوله.

وأوضح أن مشروع القانون، أجرى تعديلات على بعض المواد الخاصة بتعيين مساعد أول النائب العام والمساعدين الآخرين، والإحالة للمعاش وفصل أعضاء النيابة، والسلطات الخاصة بالنائب العام.

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