شاهد: صورة حديثة للفنانة ندى القلعة داخل منزلها تحصد آلاف الإعجابات





تداول ناشطون سيلفي للفنانة ندى القلعة داخل منزلها برفقة فتاتين رجحوا أن تكونا ابنتيها، حسبما ذكر رواد مواقع التواصل الإجتماعي الصورة المتداول على نطاق واسع من السوشيال ميديا حصدت الآلاف الإعجابات.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد أبدى الناشطون إعجابهم بالقلعة بعدما تعودوا على ظهورها بالثوب السوداني، الذي يجعلها أكثر اناقة وجمال.

رواد مواقع التواصل ذكرو بأن القلعة تبدو في كامل أناقتها بمجرد إرتدائها لكافة الأزياء بمختلف تصاميمها حيث كتب بعض الناشطين معلقا على الصورة ( ندى كل ماتكبري بتزيدي حلاوة).

الخرطوم: (كوش نيوز )