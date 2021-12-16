مزارعون يقاطعون وكيل الري ويطالبونه بحل مشكلتهم





قاطع مزارعون بمشروع الجزيرة والمناقل أمس وكيل الري بمنطقة كاب الجداد لدى وقوفه على مشاكل الري لمحاصيل العروة الشتوية وقالوا (نحن ما دايرين انشاءات دايرين كراكات) .

وكشفت الزيارة الميدانية التي شملت عدداً من تفاتيش قسمي الشمالي الغربي والشمالي والتي قام بها وكيل وزارة الزراعة والغابات المهندس أبوبكر عمر البشرى ووكيل وزارة الري والموارد المائية والمهندس ضو البيت محمد عبدالرحمن ومحافظ مشروع الجزيرة الدكتور عمر محمد مرزوق، كشفت عن ضعف مناسيب الري بالمواجر الرئيسية والترع الفرعية إلى جانب النقص الحاد في آليات الحفر لازالة الاطماء والحشائش الامر الذي انعكس على عدم ري مساحات واسعة من القمح والمحاصيل الشتوية الأخرى وذلك وسط تعالي أصوات المزارعين والذين أبدوا مخاوفهم من خروجهم من دائرة الإنتاج بسبب مشاكل الري في ظل ارتفاع تكلفة تحضيرات الأرض ومدخلات الإنتاج.

فيما أكد وكيل وزارة الزراعة والغابات على أهمية معالجة مشاكل الري بصورة عاجلة وأعلن أن وزارة المالية بالحكومة الاتحادية تعاقدت على استيراد خمسون ألف طن من سماد اليوريا للمؤسسات الزراعية بالبلاد يتوقع أن تصل الأسبوع القادم.

ومن جانبه أعلن وكيل وزاره الري أن هناك جهود قادمة للدفع بمزيد من آليات الحفر لازالة الاطماء والحشائش وأوضح أن سياسة وزارته تتركز على معالجة الاختناقات فقط في الوقت الراهن بسبب ضعف انسياب التمويل من قبل وزارة المالية الاتحادية.

مدني/مزمل صديق

صحيفة الجريدة