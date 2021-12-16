تراجع صادر الذهب





كشفت صحيفة اليوم التالي عن تراجعٍ كبيرٍ لصادرات الذهب وارتّفاع حجم التهريب بصورةٍ غير مسبوقةٍ خلال العام الحالي.

وأرجعت الصحيفة وفق مصادرها الأمر إلى تطبيق قرار حكومي بالرقم”44″ صادر من الشركة السودانية للموارد المعدنية بزيادة الرسوم على جرام الذهب إلى 1000 جنيه بالإضافة إلى رسوم حكومية أخرى تبلغ 400 جنيه، ما أدّى إلى تراجع الإرساليات من مناطق الإنتاج وارتفاع حجم التهريب.

وكشف التقرير أنّه بعد تطبيق القرار رقم 44 بتاريخ التاسع من مارس الماضي تراجع الصادر خلال شهر أبريل في وقتٍ بلغ فيه الإنتاج”549.591.1″ جرام، ولكن بلغت نسبة الإرساليات إلى الخرطوم”337.497.1″، جرام بنسبة فاقد”212.094″ جرام.

باج نيوز