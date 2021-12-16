قيادي شيوعي: المشهد سيتغير لصالح الثورة وسينحاز شرفاء القوات المسلحة





قال القيادي بالحزب الشيوعي، كمال كرار، لـ(السوداني)، إن المشهد الحالي بالبلاد سيتغير تلقائياً لصالح الثورة، وستغلب الحركة الجماهيرية، وسينحاز لها شرفاء القوات المسلحة، كما حدث في ثورات أكتوبر وأبريل وديسمبر، عندما انحاز النقيب حامد وزملاؤه.

وأكد كرار إن استكمال مهام الثورة لن يتم إلا بتسيير المواكب والمتاريس والعصيان المدني الشامل وكل الطرق السلمية الأخرى .

وتابع: “القوى المضادة للثورة من العسكريين والمتحالفين معهم ليس لديهم قاعدة جماهيرية، ويستندون على القوة فقط في مواجهة الجماهير” .

الخرطوم: هبة علي

صحيفة السوداني