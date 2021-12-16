حراس قبر الرسول يطردون فناناً شهيراً من الحرم النبوي





كشف خالد عابدين، نجل الفنان الراحل حسن عابدين، قصة مؤثرة في حياة الفنان القدير حيث قام رجال الأمن في الحرم النبوي بطرده من أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وذهب بعد عودته إلى مصر للإمام الشعراوي بعد اعلانه اعتزال الفن ونصحه بأن يستمر لأنه يقوم بأعمال هادفة.

قال “عابدين” خلال لقائه في برنامج “ونقول كمان” مساء أمس المذاع على قناة “النهار” وتقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب، إن والده كان يذهب دائما لأداء العمرة أثناء وقت فراغه، مشيرا إلى أنه كان يقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي، فقام الحرس بطرده لأنه فنان، “أنت ممثل مينفعش تقف هنا”.

وأضاف: “الموقف ده أثر عليه جدا وحبس نفسه في البيت بقى يصلي وبس، وخد قرار الاعتزال وبلغ الأستاذ محمد نجم، وحاولوا يقنعوه أنه يرجع بس هو رفض، والأستاذ إبراهيم الشامي قال له تعالى نأخذ رأي الشيخ الشعراوي”.

وتابع: “لما راحوا للشيخ الشعراوي كان بيصلي، وبعد ما خلص صلاة خد بابا بالحضن فاستغرب وقال له حضرتك تعرفني؟ قاله آه طبعا وبشوفلك حاجات كمان، قال له دا أنا جاي عشان أنا قررت أعتزل وحكى له الموقف، فالشيخ الشعراوي قال له أنت بتقول كلمة كويسة وطيبة لما تعتزل مين هيقول كلام كويس أو طيب، ومن هذا اليوم انشرح صدره وقرر أنه يستمر في التمثيل”.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان حسن عابدين مسلسل “أنا وأنت وبابا في المشمش” والمسلسل من إخراج محمد فاضل وبطولة فردوس عبد الحميد وحسن عابدين ونخبة من النجوم.

صحيفة البيان