أسعار الفاكهة استقرار نسبي في الأسواق بالعاصمة





شهدت أسعار الفاكهة‌ في أسواق العاصمة الخرطوم استقراراً في الأسعار، بيد أن بعض أصنافها والأكثر طلباً تشهد ارتفاعاً كبيراً خاصةً في صنف البرتقال، ولاحظت متابعات (اليوم التالي) أن هناك استقرار في أسعار التفاح والعنب والرمان، حيث وصل سعر دستة البرتقال 500 جنيه، وبلغ سعر كيلو الموز 200 جنيه، أما سعر كيلو العنب فوصل 500 جنيه، والرمان فسعر القطعة الواحدة بـ500 جنيه.

يقول أحد تجار الفاكهة، فضل عدم ذكر اسمه، إن الأسعار ظلت ثابتة منذ مدة ولكن البرتقال زادت أسعاره نسبة لأن هذا ليس موسمه، بينما كان بـ400 جنيه لسعر الدستة، وذكر أن الإقبال على الشراء جيد بيد أن التجار تختلف عندهم الأسعار من فترة لأخرى وهذه ليست من وحيهم على حسب قوله، بل يظل السوق هو المتغير الحقيقي.

وكانت جولة قامت بها (اليوم التالي) لاحظت متابعاتها تنافس التجار كل على حده، بجانب ذلك فإن الإقبال على الشراء ظهر جلياً من خلال الازدحام الذي برز في معظم الأسواق التي تجولت خاصةً في محلات الفاكهة.

وقال المواطن، الطيب أبو قرون، إن أسعار الفاكهة أصبحت لا تطاق وأصبحت من الكماليات لبعض المواطنين الذي يشبعون برؤيتها فقط، وأضاف: كثير من المواطنين لا يستطيعون شرائها، متمنياً استقرار الأسعار بصورة مطلوبة حتى يصير بإمكان الأسر شرائها.

أما فاطمة الهميم مساعد فقالت إن لديها شقيقها مريض لم يستطيعوا شراء الفاكهة له وهو يحتاجها بصورة دائمة، وتابعت: نسبة لارتفاع أسعارها يوماً تلو الآخر لم نستطع شرائها.

جولة: مي عز الدين

صحيفة اليوم التالي